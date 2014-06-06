إطلاق نار في جامعة سياتل باسيفيك الأميركية ومقتل شخص

أوقعت عملية إطلاق نار في حرم جامعة سياتل بشمال غرب الولايات المتحدة قتيلا وثلاثة جرحى، حسب ما أعلن المتحدث باسم مستشفى محلي، أمس الخميس.

وذكرت الشرطة أن أحد الجرحى الثلاثة في حالة خطر شديد بين الموت والحياة بعد إطلاق النار في حرم جامعة سياتل باسيفيك، وأوضحت أن مطلق النار قد اعتقل.

وروى المتحدث باسم شرطة سياتل، كريس فاولر، تفاصيل اعتقال منفذ الجريمة بعد فتح النار في بهو أحد الأبنية بالجامعة.

وقال المتحدث: بعد أن أطلق المهاجم النار على ثلاثة أشخاص من بندقية، شرع بتلقيم سلاحه لمواصلة الهجوم، عندها هرع طالب كان يراقب المبنى للسيطرة عليه.

وأضاف "بعدما طرح أرضا، هجم عليه طلاب آخرون وتمكنوا من السيطرة عليه حتى وصول الشرطة".