القوات الأميركية تغادر الأردن بعد "الأسد المتأهب"

واصلت القوات المسلحة الممثلة لـ ٢٢ دولة فعاليات الأسد المتأهب وسط توترات أمنية وسياسية في المنطقة لاسيما سوريا، وهي الجارة الشمالية للأردن، فيما تقول قوات المسلحة الأردنية أن لا علاقة للتمارين بما يجري بالمنطقة لا من قريب ولا من بعيد.

وجدد مدير التدريب المشترك، والناطق الإعلامي لتمارين الأسد المتأهب العميد الركن فهد الضامن تأكيده على أن التمارين لا علاقة لها بالأحداث الجارية في الإقليم، وخاصة تداعيات الأزمة السورية وتأثيرها بالمنطقة.

وقال الضامن على هامش تمرينات الأسد المتأهب التي نَفَذت اليوم مناورات برية وجوية في مدينة البترا، وأخرى بحرية في محافظة العقبة جنوبي الأردن، أن لا تمرينات ستجرى على الحدود الشمالية مع سوريا، وإن القوات الأميركية ستغادر المملكة الأردنية حال انتهاء فعاليات التمرين ولن تبقى أي معدات عسكرية كما حدث في التمرين الماضي، قائلاً "كل ما أتى من معدات من أجل التمرين سيغادر أرض المملكة".

وأوضح الضامن أن الهدف من التمرين هو تعزيز وتطوير ورفع جاهزية القوات المسلحة الأردنية العسكرية، بالإضافة إلى إعداد القيادات العسكرية المؤهلة للتعامل مع التحديات والمستجدات.

مشاركة سعودية تركية أميركية

وشارك في التمرين المستمر لغاية 10 يونيو/حزيران الجاري 12.500 عنصر من بينهم 8000 آلاف جندي من القوات الأميركية بحسب مدير التدريب في القيادة المركزية الأميركية روبرت كاتانالوتي.

وقال كاتانالوتي خلال كلمة له أمام قادة الجيوش المشاركة في الفعاليات إن "هذا التمرين يبني علاقات عسكرية قوية بين الدول المشاركة، إضافة إلى أنه يعطي فرصة لشركائنا في العالم استخدام معداتنا وأنظمتنا العسكرية بكل سهولة عندما يتطلب ذلك".

وشاركت السعودية وتركيا في عمليات الإسناد الجوي، فيما شاركت الولايات المتحدة الأميركية في العمليات البرية، وركزت المناورات على مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وإدارة الأزمات، واللاجئين، والنازحين، وهجوم معاكس لاستعادة الحدود الدولية.

كما تشارك السعودية بوحدات مختلفة من القوات البرية والبحرية والجوية وتطبيق العديد من الخطط والعمليات على الحروب التقليدية ومكافحة الإرهاب، وتعد هذه المشاركة هي الثانية للسعودية في التمرين الذي يمر بدورته الرابعة.

