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كندا.. اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة

المصدر: مونكتون (كندا) - رويترز
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أعلنت الشرطة الكندية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت رجلا عمره 24 عاماً للاشتباه في قتله بالرصاص ثلاثة ضباط شرطة وإصابة اثنين آخرين في مدينة مونكتون لتنتهي بذلك عملية بحث واسعة النطاق.

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع تويتر: "جرى اعتقال جاستن بورك الساعة 12:10 في مونكتون. وهو رهن احتجاز الشرطة. يمكن الآن لسكان شمال مونكتون مغادرة منازلهم".

وكان حادث إطلاق النار من أسوأ الحوادث من هذا النوع في كندا، حيث قوانين حيازة الأسلحة النارية أكثر صرامة من مثيلتها في الولايات المتحدة والهجمات القاتلة على الشرطة نادرة الحدوث.

اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة
اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة
اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة
اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة
اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة اعتقال مشتبه به في قتل 3 ضباط شرطة

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