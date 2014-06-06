قتلى في محاولة اغتيال مرشح لرئاسة أفغانستان

أعلنت السلطات الأفغانية أن 4 أشخاص قتلوا وجرح 17 آخرون، اليوم الجمعة، في كابول، إثر هجوم استهدف موكب المرشح الأوفر حظا للفوز في الانتخابات الرئاسية، عبدالله عبدالله.

وكتب نائب وزير الداخلية الأفغاني، محمد أيوب سالانجي، على "تويتر" أن "حارسا يعمل لفريق عبد الله وشرطيا واثنين من المارة قتلوا وجرح 17 مدنيا" في هذا الهجوم.

وأظهرت صور عرضها التلفزيون المحلي أن عبوة انفجرت لدى مرور موكب المرشح الرئاسي.

وصرح عبدالله عبدالله بأن الانفجار وقع بينما الموكب يغادر تجمعاً انتخابياً. وقال خلال تجمع انتخابي ثانٍ نقل التلفزيون تفاصيله: "قبل بضع دقائق عندما غادرنا تجمعاً انتخابياً اصطدم موكبنا بلغم".

وأضاف أن بعض حراسه أصيبوا في الهجوم، الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه بعد.

وياتي الهجوم قبل ثمانية أيام على الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية المقررة في 14 يونيو، والتي هددت طالبان بالعمل على عرقلتها.

ومن المقرر أن يتواجه عبدالله عبدالله، وأشرف غني الخبير الاقتصادي السابق للبنك الدولي في الدورة الثانية.

وكان عبدالله عبدالله حل في المرتبة الأولى مع 44.9% من الأصوات مقابل 31.6% في الدورة الأولى.