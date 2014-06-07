أميركا تحارب بوكو حرام عبر "رسائل تلفزيونية جذابة"

ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الولايات المتحدة تمول قناة فضائية تلفزيونية تعمل 24 ساعة في شمال نيجيريا، بهدف مواجهة تمرد جماعة بوكو حرام الإسلامية المتشددة وجماعات أخرى في المنطقة.

وأكد مسؤول أميركي أن المشروع جار ولكنه لم يذكر تفاصيل كاملة. وقال المسؤول إن الولايات المتحدة "ستدعم الجهود النيجيرية لتوفير بديل جذاب لنقل رسائل للمتطرفين الذين يستخدمون العنف".

وأضاف أن هذا المشروع كان نتيجة لمناقشات مع نيجيريا تعود لأواخر عام 2012 بشأن سبل التعاون ضد بوكو حرام وأن محتوى القناة سينتجه نيجيريون في نيجيريا.

وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن تلك القناة التلفزيونية التي لم تبث برامجها بعد، ولكنها شارفت على الاكتمال، يمولها مكتب مكافحة الإرهاب في وزارة الخارجية الأميركية، ومن المتوقع أن تكلف نحو 6 ملايين دولار.

يذكر أن الولايات المتحدة زادت من تعاونها في الأشهر الأخيرة مع "لاجوس" رداً على العنف الذي تمارسه "بوكو حرام" بما فيه المساعدة في مجال المراقبة والاتصالات بعد خطف أكثر من 200 تلميذة في أبريل الماضي.