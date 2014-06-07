الإمارات تقر رسمياً إلزامية الخدمة الوطنية لمواطنيها

أقرّت الإمارات العربية المتحدة رسمياً الخدمة الوطنية الاحتياطية تحت إشراف القيادة العامة للقوات المسلحة.

وسبق أن أعلنت الإمارات في يناير الماضي أنها ستطبق هذا القانون .وذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام"، السبت، أن رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان أصدر القانون الاتحادي "بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية"، الذي نشر في الجريدة الرسمية.

وأوضحت الوكالة أن إصدار القانون جاء "بأهداف تؤكد على غرس وترسيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية في نفوس أبناء الوطن".

ويسري القانون على الشباب الذي تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية. وسيخدم الرجال من أصحاب المؤهل العالي تسعة أشهر، بينما سيخدم من لم يحصل على مؤهل عالٍ عامين.

والمشاركة بالنسبة للنساء اختيارية وهن رهن موافقة ولي أمرهن. ولن تخدم النساء أكثر من تسعة أشهر.

وأضافت الوكالة أن الخدمة الوطنية تشمل "فترات تدريبية وتمارين عسكرية ومحاضرات وطنية وأمنية".