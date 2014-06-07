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باكستان تعلق بث شبكة تلفزيونية إخبارية بطلب من الجيش

المصدر: إسلام أباد – فرانس برس
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قررت الحكومة الباكستانية الجمعة، تعليق بث أكبر شبكة تلفزيونية إخبارية في البلاد "جيو نيوز" التي لا تحظى بتأييد الجيش منذ أن اتهمت أجهزة الاستخبارات النافذة بأنها حاولت اغتيال أحد صحافييها البارزين.

وهذا القرار يشكل بحسب بعض المراقبين صفعة لحرية التعبير في البلد، والدليل على أن الجيش القوي يرفض قبول الانتقاد.

وأعلنت السلطة الحكومية لمراقبة وسائل الإعلام الإلكترونية في بيان، أنها قررت بالإجماع تعليق إجازة البث فورا الممنوحة لشبكة جيو نيوز، لفترة 15 يوما وإلزامها بدفع غرامة قيمتها عشرة ملايين روبية (حوالي 75 ألف يورو).

وشبكة جيو نيوز، تعيش نزاعا مع أجهزة الاستخبارات التابعة للجيش منذ محاولة اغتيال صحافيها البارز حميد مير في أبريل، في كراتشي (جنوب).

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