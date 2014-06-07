سما ليث.. طالبة قتلت برصاص "طائش" من داعش بالأنبار

أفادت الأنباء الواردة من العراق عن اشتباكات داخل جامعة الأنبار بين الجيش العراقي ومسلحين، بعد نفي رسمي لوجود أي رهائن داخل حرم الجامعة. وتأتي هذه الأحداث متسارعة بعد أيام من مقتل طالبة برصاص تنظيم "داعش".

ويحدث هذا في وقت قتل في الموصل شمال العراق تسعة وخمسون شخصا في معارك بين قوات الأمن العراقي ومسلحي داعش.

وقبل أيام، سادت حالة من الصدمة زملاء الطالبة سما ليث التي سقطت في جامعة الأنبار قبل أيام برصاص طائش في الاشتباكات بين الجيش وداعش.

ولكن طلاب الجامعة استفاقوا السبت على صدمة أكبر، فجامعتهم الواقعة في وسط الرمادي بالقرب من ثكنات أمنية تابعة للجيش العراقي تحولت إلى مسرح للمعارك التي تشهدها هذه المحافظة منذ أشهر بين داعش والجيش العراقي.

وبدأت المعارك مع اقتحام عشرات مسلحين من داعش حرم الجامعة، بعد أن قطعوا الجسر المؤدي إليها وقتلوا حراسها، ما دفع بقوات النخبة العراقية مدعومة بالجيش والشرطة، إلى اقتحام المبنى وبدء عملية لتحريرها منهم.

وتضاربت الأنباء حول وجود رهائن من الطلاب والأساتذة داخل الجامعة التي كانت الدراسة فيها جارية، وهي تحوي أصلا مبانيَ سكنيةً للطلاب.

وفيما تحدثت مصادر أمنية عن أخذ داعش مئات الرهائن من الطلاب والأساتذة، نفى محافظ الأنبار وجود أي رهائن.