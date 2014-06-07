60 قتيلاً في انفجار 6 سيارات بأحياء متفرقة من بغداد

أفاد مراسل "العربية" في بغداد، منتظر الرشيد، بأن سلسلة تفجيرات انتحارية خلفت مقتل 60 شخصاً و60 جريحا في أحياء متفرقة في العاصمة بغداد.

وضربت خمسة تفجيرات انتحارية أحياء "الكرادة" و"البياع" و"أور" في بغداد، كما سُمع انفجار سادس في منطقة "سبع أبكار" في منطقة الأعظمية وسط العاصمة.

وأضاف مراسل "العربية" أن تنظيم داعش يقول إنه يقوم بـ"غزوة"، بينما تقوم قوات الأمن بمواجهة عناصر التنظيم في جامعة الأنبار، بعيد إخلاء الحرم الجامعي، وحتى مساء السبت تحاصر قوات الأمن مسلحي داعش.

وأوضح المراسل أن قوات الأمن لم تعلن بدء عملية اقتحام جامعة الأنبار، التي يتحصن بها مسلحو تنظيم داعش.

وكان مجلس إنقاذ الأنبار قد أعلن في أحدث حصيلة مساء السبت عن إجلاء 2800 طالب وطالبة من الجامعة، بينما أكد مراسل العربية أحمد الحمداني وجود جثث لمسلحي داعش ملقاة في حرم الجامعة.