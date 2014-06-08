في العراق.. مجالس العزاء صيد ثمين للانتحاريين

اتخذ الانتحاريون في العراق من مجالس العزاء صيداً سهلاً لإيقاع أكبر عدد ممكن من الضحايا؛ ما دعا رجال الدين والوجهاء والمنظمات المعنية بحقوق الإنسان إلى تكثيف دعوتها لإلغاء نصب السرادق أمام البيوت وفي الشوارع الفرعية والاكتفاء باستقبال المعزّين في الجوامع والحسينيات ومراكز العبادة الأخرى لسهولة السيطرة عليها أمنياً والابتعاد ما أمكن عن التجمّع في مثل هذه المناسبات، والاكتفاء بالتعزية حتى لو عن طريق الهواتف المحمولة؛ لاسيما أن الاستهدافات شملت جميع المكوّنات والأطياف وفي عموم العراق تقريباً ولم تختص بطائفة او مكوّن دون آخر.

وقال الناشط الاجتماعي رجل الاقتصاد المعروف كاظم ناشور لـ"العربية نت": "ما نراه اليوم من هجمات مسلّحة على المدارس والجامعات وعلى الناس الأبرياء في الأسواق او المقاهي ما هو إلا وجه من وجوه الإبادة الجماعية، والتي تعطيك مؤشراً عن النوايا السوداء للجماعات الإرهابية، ولا نخفي سراً إذا قلنا إن الأجهزة الأمنية لا تستطيع توفير الحماية الكافية لكل المجالس بعد أن نصب الاستهداف أمام أغلب البيوت العراقية مجالس عزاء".

وأضاف "بعد حرب المدن ومحاولة السيطرة على مراكزها التي بدأت قبل شهور افتتحت واحدة من أخطر الجبهات في ساحة العنف في العراق، وعلى نطاق واسع، وهي حرب من نوع آخر (حرب الفواتح) والتي يجب أن ننتبه إليها حفاظاً على أرواح الناس وعدم إضافة مصائب جديدة الى المصيبة الأساس".

ولفت إلى أن "القصد من مجيء الناس الى أي مجلس عزاء هو التخفيف عن أهل الفقيد بمواساتهم، وقمة المواساة أن لا تضاف ضحايا جديدة لمأتمهم".

شعائر التعزية إرث مجتمعي

والهدف من توزيع الأعمال الانتحارية بين مناطق شيعية وأخرى سُنية ومناطق مسيحية والمجموعات الإثنية الأخرى، زعزعة الوضع السياسي والأمني بشكل عام كمقدمة لإثارة غضب الشارع ضد الطبقة السياسية العراقية أكثر مما هي غاضبة عليها الآن.

في حين قال المتحدث الرسمي باسم عمليات بغداد العميد سعد معن: "في الوقت الذي لا يمكننا فيه أن نمنع إقامة مثل شعائر التعزية هذه لكونها إرثاً مجتمعياً وعادة درجت عليها أغلب شعوب الأرض فإننا في الوقت نفسه ننصح القائمين على العزاء بالانتباه إلى من يندسون بين جموع المعزين، ووضع أشخاص موثوق بهم يفتّشون من يرتابون فيهم؛ لأن الأمن قضية تضامنية خصوصاً في هذه الفترة".

المالكي: مخطط لإشعال الفتنة الطائفية

في حين اعتبر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء نوري المالكي في تصريحات صحافية رصدتها "العربية.نت" أن التفجيرات التي استهدفت مؤخراً مجالس العزاء في مدينة الصدر (كبرى مناطق بغداد الشيعية) وفي مدينة الأعظمية (كبرى مناطق بغداد السنّيّة) تندرج ضمن مخطط لإشعال الفتنة الطائفية.

يُذكر أن تنظيم القاعدة والجماعات المسلحة الأخرى في العراق بدأت في الفترة الأخيرة انتهاج أسلوب جديد هو محاولة السيطرة على مدن وبلدات ذات أهمية كبيرة للمواطن العراقي، ومن ثم تفخيخ البيوت والطرق بعد الانسحاب منها، وهو ما يسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين وعناصر الأمن ليتم إرسال أحزمة ناسفة لمجالس عزائهم فيما بعد.