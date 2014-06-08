18 قتيلا بتفجيرين استهدفا مقرا حزبيا كرديا في ديالى

أفاد مصدر طبي في محافظة ديالى شرق العراق بأن 18 شخصا قتلوا، وجرح 65 آخرون، بانفجار مزدوج استهدف، اليوم الأحد، مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي، جلال الطالباني، في بلدة جلولا شمال بعقوبة مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني في ديالى إن "مقر تنظيمات حزب الطالباني ومقر قوات اسايش (الأمن الكردي) المجاور له في جلولا، تعرضا لهجوم بسيارة ملغمة، تلاها تفجير انتحاري بحزام ناسف اخترق مقر الحزب الكردي، وسبب الهجومان تدمير عدد من المنازل واحتراق عدد من السيارات".

وذكر مصدر طبي في مستشفى جلولا أن "الحصيلة قابلة للزيادة نتيجة لشدة الانفجارين اللذين استهدفا المقرين، والإصابات البليغة التي لحقت بالجرحى".

ولم تتبن أية جهة الهجوم المزدوج حتى اللحظة.

يذكر أن محافظة ديالى تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة ينفذها عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي، تستهدف المقار الأمنية والتجمعات المدنية.

وتقع محافظة ديالى، وعاصمتها بعقوبة، بالجهة الشمالية الشرقية من العراق، وتبعد عن العاصمة بغداد 57 كلم من ناحية الشمال، ومكوناتها القومية هي من العرب والكرد والتركمان.

ويشكل العرب أغلب سكان المحافظة الذين يتجاوزون 1.2 مليون نسمة، كما يسكنها كل من الكرد والتركمان، خاصة في بعض المناطق الشمالية من المحافظة في مندلي وخانقين وجلولا ذات الأغلبية الكردية.