نتنياهو: حماس تنوي السيطرة على الضفة الغربية

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في مستهل جلسة مجلس الوزراء اليوم ردا على تصريحات لقادة حماس بنيتهم تدمير إسرائيل، إن هناك العديد من المؤشرات التي تدلل على أن حماس ستسيطر على الضفة الغربية.

وقال "من كان يعتقد أن تشكيل الوحدة الفلسطينية بين فتح وحماس سيعمل على اعتدال مواقف حماس سيعرف الآن أنه مخطئ".

وأضاف "بدلا من أن السلطة الفلسطينية ستستولي على قطاع غزة، تكشف المؤشرات أن العكس التام سوف يحدث، حيث حماس ستزيد من سيطرتها على أراضي السلطة الفلسطينية في الضفة".

وشدد على ضرورة ممارسة الضغوط الدولية على الرئيس عباس لكي يفكك شراكته مع حماس.

وذكر نتنياهو أن "الرئيس محمود عباس كان قد تعهد بأن تكون الضفة الغربية منزوعة من السلاح، وعليه الآن الوفاء بتعهداته هذه بنزع السلاح من المناطق الخاضعة لسيطرته، بما في ذلك قطاع غزة".

وفي سياق آخر، وصف نتنياهو تصريحات الحكومة الأسترالية بقولها إن القدس الشرقية ليست منطقة محتلة، بل منطقة متنازع عليها، بأنها مثيرة للاهتمام.

ووصف التصريحات بأنها حادة وواضحة وتتسم بالشجاعة، وتساءل قائلا ً"من غزا من؟ من احتل ما؟ ماذا يُطرح للتفاوض؟ ما هي الأراضي المتنازع عليها؟ هذه هي أمور جديدة، وأنا أثمن الموقف الذي تبنته الحكومة الأسترالية".

من جانبها استدعت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد ممثل استراليا لدى السلطة الفلسطينية توماس ويلسون، بعد قرار استراليا التوقف عن وصف القدس الشرقية بـ"المحتلة".





1500 وحدة سكنية للمستوطنين

من جانبها، أعلنت إسرائيل، اليوم الخميس، أنها تعتزم بناء نحو 3000 منزل آخر للمستوطنين، ردا على تشكيل حكومة توافق فلسطينية، بحسب ما نقلته "رويترز".

وقال وزير الإسكان الإسرائيلي أوري أرييل "لراديو إسرائيل" إنه أصدر عطاءات لبناء 1500 وحدة سكنية.

وقال مسؤولون إسرائيليون إن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أمر بالإضافة إلى ذلك، البدء في التخطيط لبناء 1500 مسكن آخر للمستوطنين.

وعبر نتنياهو بالفعل عن شعوره "بإحباط شديد" بسبب قرار الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لإسرائيل، بالتعامل مع حكومة التوافق الفلسطينية الجديدة رغم نداءات إسرائيل بمقاطعتها.

وقال متحدث باسم الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "القيادة الفلسطينية سترد على هذه الإجراءات بشكل غير مسبوق"، ولم يذكر تفاصيل.

ولم يذكر أرييل مواقع بناء المساكن الجديدة، لكن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن الوحدات السكنية ستقام في سبع مستوطنات بالضفة الغربية.

وقال وزير الخارجية البريطاني، وليام هيغ، إنه "يأسف" للخطوة الإسرائيلية، وجاء في بيان فرنسي "المستوطنات غير شرعية من منظور القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام القائم على أساس حل الدولتين."

وأصدر الاتحاد الأوروبي بيانا في وقت لاحق في بروكسل قال فيه إنه يشعر بخيبة أمل عميقة بسبب التحرك الإسرائيلي الأخير الذي "لا

يساعد جهود السلام".