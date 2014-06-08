وفاة متظاهر كردي أصيب في مواجهات مع جنود أتراك

أفاد مصدر طبي أن متظاهراً كردياً كان أصيب بجروح خطيرة، السبت، خلال مواجهات مع جنود أتراك، توفي متاثراً بإصابته في مستشفى.

وأصيب رمضان باران خلال مواجهات عنيفة في ليج بمحافظة دياربكر ذات الغالبية الكردية بجنوب شرق تركيا بين الجنود وأكراد كانوا يحتجون على مشروع للحكومة لبناء مواقع عسكرية جديدة في المنطقة. وقال مصدر طبي إن متظاهراً آخر وجندياً نقلا إلى المستشفى.

ورشق المتظاهرون قوات الأمن التركية بالحجارة والمفرقعات، بحسب ما أفاد مراسل لفرانس برس في المكان.

وقال شهود: إن جنوداً أتراكاً عمدوا إلى إطلاق الرصاص الحي.

والتوتر حاد في ليج حيث يقطع متظاهرون طريقاً منذ أسبوعين احتجاجاً على بناء مواقع عسكرية جديدة في هذه المنطقة ذات الغالبية الكردية.

ويعتبر الأكراد أن بناء هذه المواقع يشكل تهديداً لعملية السلام التي بدأت العام 2012 بين حكومة أنقرة ومتمردي حزب العمال الكردستاني.

وقبل بضعة أيام، أصيب ستة جنود كانوا يحاولون تفريق المتظاهرين الذين يقطعون الطريق.

والمحادثات بين الحكومة وزعيم حزب العمال الكردستاني، عبدالله أوجلان، الذي يمضي عقوبة السجن مدى الحياة في سجن شمال غرب تركيا، متوقفة منذ أشهر.

وأعلنت الحركة المتمردة وقفاً لإطلاق النار من جانب واحد في مارس 2013، وأمرت بعد شهرين مقاتليها بالانسحاب إلى قواعدها في شمال العراق، لكنها علقت الانسحاب في سبتمبر الماضي، آخذة على الحكومة التركية أنها لم تف بوعودها بمنح الأقلية الكردية مزيداً من الحقوق.

إلا أن الانتخابات الرئاسية في أغسطس المقبل، والتي سيترشح لها رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، أحيت مشاورات في الكواليس بين الطرفين خلال الأسابيع الأخيرة.

وأسفر النزاع بين تركيا ومتمردي حزب العمال الكردستاني عن أكثر من 45 ألف قتيل منذ 1984.