الكويت.. سجن 3 برلمانيين تطاولوا على الذات الأميرية

قضت محكمة التمييز في الكويت، بالحبس سنة وثمانية أشهر مع كفالة ألفي دينار لوقف نفاذ الحكم ضد ثلاثة من النواب السابقين، على خلفية اتهامهم بالإساءة للذات الأميرية والتطاول على مسند الإمارة، وتقليص صلاحيات الأمير. وذلك خلال حديثهم بإحدى ندوات المعارضة لرفض مرسوم الصوت الواحد.

وبهذا الحكم تكون المحكمة قد أدانت المتهمين الثلاثة، وهم فلاح الصواغ وخالد الطاحوس وبدر الداهوم، وألغت حكم البراءة الذي كانت محكمة الاستئناف قد حكمت به في وقت سابق.

وتحدث المحامي الكويتي الحميدي السبيعي أن هذه العقوبة الأدنى بحقهم، حيث إن أصل العقوبة 5 سنوات.

وتعليقاً على سؤال حول مستقبل الحياة السياسية للنواب قال السبيعي "قانون الانتخاب يحرم من الانتخاب كل من عوقب بعقوبة جناية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة".

وأوضح أن هناك انقساماً حول طبيعة الجرائم المخلة بالأمانة والشرف، مبيناً أن السرقة والرشوة والتزوير وخيانة الأمانة تعتبر من الجرائم المخلة بالأمانة والشرف ولكن هل تعتبر الآراء السياسية من ضمن جرائم الشرف؟

وأضاف أن القضاء الكويتي والأحكام القضائية شحيحة ولم يسبق من قبل للقضاء منع مرشح من خوض الترشح أو الانتخاب بمثل هذه العقوبة، لأن هناك رأيين أحدهما يقول لا يجوز لهم ذلك فيما الآخر يجيز ذلك.

وقال السبيعي إن المسألة في هذا الخصوص غير واضحة والمحكمة الإدارية هي الفيصل الأخير.

وتعليقاً على سؤال في حال صدر عفو أميري هل يعودوا للحياة السياسية أكد أن ذلك من الطبيعي، ولا يحق لأي جهة منعهم كون العفو الأميري يلغي كل السوابق.