26 قتيلاً في انفجارين بمقر حزب كردي شمال العراق

قال قائد شرطة صلاح الدين، جمعة عناد، لقناة "العربية"، إن سيارتين مفخختين، إحداهما شاحنة، انفجرتا بالتزامن في بلدة طوز خورماتو شرق محافظة صلاح الدين، والحصيلة النهائية، بحسب مستشفى طوز خورماتو، هي 26 قتيلاً، و150 جريحاً.

وقال مسؤول محلي إن 16 شخصاً على الأقل قتلوا في حصيلة أولية، اليوم الاثنين، في انفجار قنبلة بمقر الاتحاد الوطني الكردستاني في بلدة طوز خورماتو شمال العراق وفق "رويترز".

وصدمت شاحنة محملة بالمتفجرات الحاجز الذي يحيط بالمقر المحلي لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني، وعندما تجمع الناس لمساعدة الجرحى، انفجرت سيارة مفخخة ثانية وسطهم.

ودمر التفجيران العديد من المنازل القريبة، وقالت مصادر إنه من المرجح العثور على جثث أخرى تحت الأنقاض.

واستهدف الهجوم مكاتب الاتحاد الوطني الكردستاني، ويجيء بعد يوم واحد من هجومين بالقنابل على مكاتب الاتحاد ذاته في محافظة ديالى، ما أسفر عن مقتل 18 شخصاً على الأقل.

وكان مصدر طبي في محافظة ديالى، شرق العراق، أفاد، أمس الأحد، بأن 18 شخصا قتلوا، وجرح 65 آخرون، بانفجار مزدوج استهدف مقر حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يتزعمه الرئيس العراقي، جلال الطالباني، في بلدة جلولا شمال بعقوبة مركز المحافظة.

وقال مصدر أمني في ديالى إن "مقر تنظيمات حزب الطالباني ومقر قوات اسايش (الأمن الكردي) المجاور له في جلولا، تعرضا لهجوم بسيارة مفخخة، تلاه تفجير انتحاري بحزام ناسف اخترق مقر الحزب الكردي، وسبب الهجومان تدمير عدد من المنازل، واحتراق عدد من السيارات".