جنبلاط: حزب الله اللاعب الأساسي في رئاسة لبنان

أكد وليد جنبلاط، رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، الثلاثاء، أن حزب الله هو الناخب الأساسي القادر على حسم قضية الشغور الرئاسي في لبنان، مشيراً إلى أنه حزبه يرفض ترشيح ميشال عون أو سمير جعجع لمقعد الرئاسة اللبناني.

وقال جنبلاط في حديثه لقناة "العربية" إن حزبه يرشح هنري حلو باعتباره مرشح الاعتدال والتوافق.

وأكد أن عون هو المرشح الرئاسي لحزب الله، مشيراً إلى أن لبنان يحتاج إلى رئيس قوي، وليس لمجرد رئيس ماروني مسيحي.

وشدّد على أن إيران تسيطر حالياً على العراق وسوريا ولبنان، وأنها لن تتنازل عن المكاسب التي حققتها.

وأوضح أن أي اتفاق نووي بين الغرب وطهران سيجعل حزب الله أقوى على حساب الشعب السوري ووحدة سوريا.