سعود الفيصل يبحث مع لافروف الأزمة السورية

بحث وزير الخارجية السعودي، الأمير سعود الفيصل في اتصال هاتفي أمس الاثنين، مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سبل تسوية الأزمة السورية والأزمات الأخرى في المنطقة.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة أنباء إيتار تاس، أنه تم خلال المحادثة بحث عدد من القضايا الملحة في المنطقة وعلى المستوى الدولي، وأن المسؤولين أوليا اهتماماً خاصاً لسبل التسوية السياسية الدبلوماسية للأزمة السورية.

وحول العلاقات السعودية- الروسية أكد الجانبان استعدادهما لتنشيطها وتطويرها، بما في ذلك المجال التجاري والاقتصادي ومجال الطاقة.