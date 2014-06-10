صحافي متخصص في القاعدة: "داعش" لن يصمد بالموصل

أكد فارس بن حزام، الصحافي المتابع لشؤون "القاعدة"، أن تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" لن يستطيع الصمود في مدينة الموصل إذا قرر الجيش العراقي الهجوم عليها واسترجاعها.

وقدّر بن حزام عدد مَنْ سيطروا على مدينة الموصل اليوم الثلاثاء بما يتراوح بين 500 و700 عنصر.

وقال في حديث لقناة "الحدث" إن مقتل البيلاوي، الرجل الأول لداعش في العراق، قبل أيام سرّع في هجوم التنظيم على الموصل خشية فضح أسرار العملية المخططة.

وذكر بن حزام أن "داعش" يتشكل من كتلة عسكرية من ضباط الجيش العراقي السابق أو قادة التنظيمات المسلحة التي نشطت في العراق من عام 2003 إلى 2008.

وأشار إلى أن التنظيم نفذ عمليات في سامراء والأنبار قبل أيام من الهجوم على الموصل، بهدف تشتيت انتباه الجيش والشرطة العراقيين. وقال إنه إذا كانت "القاعدة" سيئة فإن "داعش" أسوأ، والخلاف الكبير بين "داعش" و"القاعدة" جعل كل طرف منهما يفضح الآخر.

وأفاد بأن تنظيم داعش يتخذ من منطقة جبلية وعرة في العراق، وهي تلال حمرين، مركزاً له، وأن الطبيعة الجغرافية للمنطقة تساعده على الاختباء من ضربات الأمن العراقي.