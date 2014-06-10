20 قتيلاً في انفجار عبوتين ناسفتين شمال شرق بغداد

قتل عشرون شخصاً، وأصيب 28 بجروح في انفجار عبوتين ناسفتين استهدفتا، اليوم الثلاثاء، مشيعين وسط مدينة بعقوبة شمال شرق بغداد، حسبما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وقال ضابط برتبة عقيد في شرطة المدينة إن الضحايا كانوا متوجهين إلى مقبرة وسط بعقوبة، التي تبعد 60 كيلومترا شمال بغداد.

وكان الضحايا في طريقهم لدفن أستاذ جامعي اغتيل على يد مسلحين مجهولين في ساعة متأخرة من ليلة أمس الاثنين، وفقا للمصادر.

وأكد الطبيب أحمد العزاوي في مستشفى بعقوبة حصيلة الضحايا.

وتزامنت الهجمات مع تصاعد التوتر الأمني في البلاد، إثر سيطرة مسلحين على مدينة الموصل، ثاني أكبر المدن العراقية، شمال البلاد.