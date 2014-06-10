رؤوفين رفلن .. رئيس إسرائيل العاشر ويكره نتنياهو

تطلب الأمر جولة ثانية من التصويت في جلسة خاصة للكنيست الإسرائيلي، ليفوز رؤوفين رفلن (٧٣ عاماً)، من الليكود، بمنصب رئيس الدولة بأغلبية ٦٣ صوتاً في مقابل ٥٣ صوتاً لمنافسه مائير شطريت من حزب "الحركة" الذي ترأسه تسيبي لفني، بعد أن لم يتخط ثلاثة منافسين آخرين الجولة الاولى.

اللافت أن رفلن فاز على الرغم من حزب الليكود - إسرائيل بيتنا، الذي منحه نصف أصواته فقط وليس بفضله، والمثير أنه كان مرشح الليكود واليمين، لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول جاهداً إجهاض انتخابه ولم يعلن دعمه إلا في اللحظة الأخيرة وذهب إلى حد محاولة إلغاء مؤسسة الرئاسة برمتها بالتفكير في تشريع سريع يتيح ذلك، وثمة من يقول إن نتنياهو لم يصوّت لصالح ريفلين الذي تربطه به علاقة سيئة جداً تصل حد الازدراء المتبادل، بسبب الخلافات الحادة بينهما عندما كان ريفلين رئيساً للكنيست وخرج ضد الكثير من القوانين العنصرية التي طرحتها الحكومة على التصويت في الكنيست.

ويبدو أن مَنْ رجح الكفة لصالح رفلن، انتقاماً من نتنياهو، كانت حركة شاس الدينية التي لم تنس أن نتنياهو أبقاها خارج الحكومة.

ومن المفارقات أن رفلن وهو من اليمين الإديولوجي استقطب أصواتاً من أقصى اليمن وأقصى اليسار وحصل على أصواتٍ من نواب عرب أيضاً. وبالنسبة لنتنياهو فإن انتخاب ريفلين خصمه اللدود جاء في توقيت سيئ، حيث تتبلور عوامل تهدد بإسقاط حكومته، من داخل الائتلاف، في مرحلة ما بعد أن هاجم وزير المالية وزعيم حزب "يش عتيد" (هناك مستقبل) علناً سياسة نتنياهو وهدد بإسقاطه في حال فكر بضم مستوطنة واحدة لإسرائيل، وطالبه بترسيم خارطة لحدود إسرائيل لطرحها في المفاوضات المقبلة، ووقف المماطلة ولبيد هو الوحيد القادر بمساعدة لفني على إسقاط نتنياهو وطرح بديل عن الليكود.

فراغ ما بعد شمعون بيرس؟

وسيتولى الرئيس المنتخب مهام منصبه بعد شهر ونصف تقريباً، وعلى الرغم من أن منصب رئيس الدولة فخري في إسرائيل وليس تنفيذياً، لكن الرئيس يتمتع عادة بشعبية تفوق شعبية رئيس الوزراء، ويبدو أن إسرائيل قد تفقد أحد أهم أعمدتها في السياسة الخارجية وقناة الأوكسجين السياسي التي منعت عزلتها دولياً.

فشمعون بيرس الذي تربطه علاقات شخصية قوية بزعماء العالم، حيث يتمتع بمكانة خاصة وبحظوة لا ينافسه فيها أحد في إسرائيل منذ عقود، سيخرج رسمياً من المشهد وكان يعمد دائماً الى إنقاذ العلاقات الدبلوماسية الإسرائيلية والتخفيف من أضرار سياسة الحكومة على الساحة الدولية، وسمح لنفسه بالخروج كثيراً عن النصّ وأدار مفاوضات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني أجهضها نتنياهو، وبقي مقرّه محجاً للزعماء والقادة الذين لم يخفوا إعجابهم له خلافاً لعلاقاتهم المتوترة مع نتنياهو في كثير من الأحيان.

ورفلين كغيره من السياسيين في إسرائيل لن يقترب من مكانة بيري ولن يكون له تأثير يذكر على علاقات إسرائيل الدولية، وهو من أشدّ المعارضين لحلّ الدولتين وتقسيم القدس ويؤمن بأرض إسرائيل الكبرى، وهي مواقف إن عبر عنها أمام قادة العالم ستسهم في عزل إسرائيل، ومن هنا من المتوقع أن بتجنب ريفلين الإكثار من الحديث عن قضايا السياسة الخارجية، إلا إن رغب في إحراج نتنياهو، والتركيز أكثر على القضايا الداخلية والاجتماعية، وثمة من يقول إن في إسرائيل سيكون دائماً رئيس للوزراء ورئيس للدولة وشمعون بيرس الذي يجد دائماً منفذاً للتأثير.