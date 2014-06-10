بارزاني ومحافظ أربيل: المالكي مسؤول عن سقوط نينوى

أصدر رئيس وزراء إقليم كردستان العراق، نيجرفان بارزاني، الثلاثاء، بياناً عن الأحداث في الموصل، واتهم الحكومة العراقية بالفشل الأمني، محملاً الحكومة المركزية مسؤولية الانهيار الأمني.

وجاء في البيان أن السبب في سقوط الموصل هو فشل إدارة الملف الأمني.

وقال البيان إن القوات الكردية والبشمركة كانوا يحاولون دخول الموصل وتقديم المساعدة والحماية لأهل الموصل، لكن الحكومة المركزية لم تتعاون وذلك ما أدى الى هذه الكارثة.

وطالب المواطنين والقوات الأمنية الكردية بالتعاون ومساعدة أهالي الموصل النازحين الى إقليم كردستان العراق.

وإلى ذلك، حمّل محافظ أربيل، نوزاد هادي، حكومة المالكي مسؤولية سقوط محافظة نينوى، ثاني أكبر المحافظات العراقية، وسيطرة داعش عليها.

وقال هادي في اتصال مع "الحدث" إنه كان من واجبات حكومة المالكي حماية المواطنين من الهجمات الإرهابية، لكنها فشلت فشلاً ذريعاً. وشدد على أن سياسات الحكومة المستمرة منذ سنوات أدت إلى هذا الفشل، لذا يجب إعادة النظر في كافة السياسات المتبعة وليس فقط على الصعيد الأمني.

كما أكد أن أخطاء كثيرة ارتكبت خلال السنوات الماضية من قبل الحكومة.

إلى ذلك، لفت محافظ أربيل إلى أن الجيش والقوات العراقية مجهزة عدداً وعتاداً، إلا أن ما "نراه اليوم مأساة حقيقية"، بحسب تعبيره.