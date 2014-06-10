هيلاري كلينتون تصف رئيس فرنسا السابق بـ"الثرثار"

يبدو أن العديد من المفاجآت والأسرار ستكشف في مذكرات وزيرة الخارجية الأميركية السابقة هيلاري كلينتون. فقد جاء في مقتطف من الكتاب الجديد، أورده موقع "بوليتيكو" الأميركي أن الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي يحب الثرثرة والتعليق من دون مواربة على شخصية مسؤولين أجانب. وقد اطلع أحد صحافيي "بوليتيكو" على الكتاب ونشر مقتطفاً متعلقاً بساركوزي.

وكتبت هيلاري كلينتون في "هارد تشويسز" الذي يتضمن مذكراتها حول السنوات الأربع التي أمضتها في وزارة الخارجية الأميركية بين عامي 2009 و2013 والذي يصدر اليوم الثلاثاء في الولايات المتحدة "غالبية القادة الأجانب أكثر هدوءاً في المجالس الخاصة مما هم عليه علناً، إلا ساركوزي".

وكتبت كلينتون تقول "كان يروي أقاويل ويصف بلا مبالاة قادة أجانب آخرين بأنهم مجانين أو معاقين، فأحدهم مجنون مدمن مخدرات وآخر يملك جيشاً لا يعرف القتال، فيما ثالث ينحدر من سلالة طويلة من الوحوش".

وأشارت هيلاري كلينتون أيضاً إلى أن الرئيس الفرنسي السابق ينتقد العالم الذكوري جداً للعلاقات الخارجية.

إلى ذلك، أوضحت "كان ساركوزي يتساءل بانتظام لماذا كل الدبلوماسيين الذين يقابلونهم مسنون ورماديو اللون وذكور".

ويترافق صدور كتاب كلينتون مع حملة إعلامية كثيفة وجولة للترويج له في الولايات المتحدة ينظر إليهما على أنهما تمهيد لترشح السيدة الأميركية الأولى سابقاً إلى البيت الأبيض في العام 2016.

وقد التقى ساركوزي بكلينتون في نيويورك في نهاية أبريل. وقد نشر الرئيس السابق صورة عن لقائهما عبر حسابه في خدمة تويتر واصفاً المسؤولة الديموقراطية بأنها "صديقة لفرنسا".