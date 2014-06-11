العمال الكردستاني يتأهب للدفاع عن الكرد في الموصل

أعلن حزب العمال الكردستاني، الثلاثاء، استعداده للدفاع عن المناطق الكردية في محافظة نينوى عند تعرضها لهجوم الجماعات المسلحة، مؤكداً أنه سيبذل جهوده مع الأطراف الأخرى لحماية سكان المناطق المتنازعة.

وقال مسؤول العلاقات الخارجية لحزب العمال الكردستاني دمهات عكيد، في حديث لقناة "السومرية نيوز"، إن "حزب العمال الكردستاني وقواته المسلحة مستعدة للدفاع عن الكرد أينما كانوا"، مؤكداً استعداد حزبه لـ"إرسال مسلحيه إلى المناطق المتنازع عليها للدفاع عن المواطنين الكرد وسكان تلك المناطق من هجمات داعش والجماعات المسلحة الأخرى.

وأضاف عكيد أن "حزب العمال الكردستاني سيدافع بكل قوته عن المكتسبات التي حصل عليها الشعب الكردي في كردستان العراق"، مشدداً على أن حزبه "سيبذل الجهود مع الأطراف الكردية الأخرى لحماية الكرد في محافظة نينوى وغيرها من المناطق المتنازع عليها.