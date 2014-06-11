داعش على أبواب أهم مرقد للشيعة في سامراء

تدور اشتباكات بين قوات عراقية ومجموعات من مسلحي داعش عند المدخل الشمالي لمدينة سامراء الواقعة على بعد 110 كيلومتر شمال بغداد، بحسب ما أفاد شرطي وشهود عيان.

وتحوي سامراء مرقد الإمامين العسكريين، علي الهادي الامام العاشر وحسن العسكري الإمام الحادي عشر لدى الشيعة الاثني عشرية، والذي أدى تفجيره عام 2006 الى اندلاع نزاع طائفي قتل فيه الآلاف.

وقال الشرطي إن "اشتباكات تدور بيننا وبين عناصر مسلحة، وقد طلب منا قائد الفرقة الانسحاب لكننا رفضنا ذلك".

وذكر شهود عيان أن المسلحين أتوا بسيارات دفع رباعي، على الأرجح من مدينة تكريت (160 كيلومتر شمال بغداد) التي سيطروا عليها في وقت سابق.

وأكدت مصادر أمنية أن سيطرة مسلحي داعش على الأحياء الجنوبية من تكريت سهّل لهم التحرك نحو سامراء.