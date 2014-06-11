داعش على أبواب كركوك وصلاح الدين وسط استنفار أمني

في آخر التطورات الميدانية المتلاحقة من العراق، أفاد مراسل "العربية" بسيطرة مسلحين على ناحيتي سليمان بيك والصينية في محافظة صلاح الدين، وبسقوط ناحيتين في كركوك، شمال العراق هما ناحية الزاب والعباسي إثر انسحاب الجيش منهما.

في وقت تجري فيه معارك في ناحيتي الرشاد والحويجة بين الجيش ومقاتلي داعش.

يأتي هذا بالتزامن مع فرض السلطات حظراً شاملاً للتجوال في كركوك وسط انتشار مكثف لعناصر الشرطة في المدينة.

وأشار مراسل "العربية" إلى أن حظر التجوال شمل أيضا عموم الأنبار حتى إشعار آخر، باستثناء الفلوجة التي ماتزال خارج سيطرة الأمن.

في هذه الأثناء قرر المجلس السياسي في البصرة وعقب اجتماع طارئ لبحث تداعيات نينوى قرر دعوة حكومة البصرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية عاجلة تحسباً لضرب الأمن في المدينة مطالبا السياسيين بترك خلافاتهم والتصدي للإرهاب، كما ناشد الحكومة المركزية بالوقوف وقفة جدية في وجه الإرهاب وتخليص المدنيين من قبضة المسلحين.