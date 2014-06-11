ضابط عراقي: القيادة أمرت بإخلاء الموصل وترك المعدات

كشف ضابط في الشرطة الاتحادية بمحافظة نينوى، الثلاثاء، أن قوات الشرطة الاتحادية تلقت أمراً من القيادة بإخلاء مقارها في مدينة الموصل، مساء أمس، وخيرت الجنود والضباط بين ترك المعدات ونقلها.

وفيما أكد أن عناصر الشرطة الاتحادية تمكنوا من التخفي مع الأهالي النازحين باتجاه إقليم كردستان، وأشار إلى أن القيادات الأمنية "استقلت طائرات مروحية وفرت باتجاه العاصمة بغداد عقب صدور أمر الإخلاء".

وقال الضابط، الذي فضّل أن نناديه بـ"أبوأحمد"، في حديث إلى صحيفة "المدى برس"، إن "الفوج الذي ينتسب إليه تلقى نداءات عبر جهاز الاتصالات اللاسلكي (الهوكي توكي)، من القيادة العليا بضرورة إخلاء المقار الأمنية من دون تحديد المكان، وخيرنا بين ترك المعدات وحملها".

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وأضاف الضابط الذي يحمل رتبة مقدم، أن "عناصر الشرطة الاتحادية ألقوا ملابسهم وجميع معداتهم وارتدوا ملابس مدنية وتخفوا مع أهالي الموصل النازحين إلى مدن إقليم كردستان"، مشيرا إلى أن "القادة الأمنيين كقائد القوات البرية الفريق أول ركن علي غيدان وقائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبود كنبر فروا بطائرات مروحية إلى العاصمة بغداد بعد أمر الإخلاء".

وتابع الضابط، أن "عناصر تنظيم "داعش" انتشروا بشكل سريع في جميع مناطق المدينة، ولم تكن هناك مقاومة من قبل القوات الأمنية"، مشيرا إلى أن "عربات الجيش أصبحت بيد عناصر التنظيم الذي أحرق عدداً كبيراً منها أثناء تجوالهم في المدينة، وهم يحملون رايات "داعش".