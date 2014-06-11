16 قتيلاً بمدينة الصدر.. ومقتدى يقترح تشكيل سرايا

أكدت الشرطة العراقية ومصادر طبية، اليوم الأربعاء، أن انتحارياً قتل 16 شخصاً على الأقل في مدينة الصدر الشيعية ببغداد.

وجاء ذلك بعد أن اقترح الزعيم الشيعي العراقي مقتدى الصدر القائد السابق لميليشيا "جيش المهدي"، الأربعاء، إنشاء وحدات أمنية بالتنسيق مع الحكومة العراقية تحت مسمى "سرايا السلام"، تعمل على حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية من "القوى الظلامية".

وقال الصدر في بيان "لا أستطيع الوقوف مكتوف الأيدي واللسان أمام الخطر المتوقع على مقدساتنا، وإني على أتم الاستعداد أن ننسق مع بعض الجهات الحكومية لتشكيل سرايا السلام للدفاع عن المقدسات".

يذكر أن زعيم التيار الصدري كان أعلن اعتزاله الحياة السياسية في منتصف فبراير الماضي، كما أعلن إغلاق جميع المكاتب التابعة له وملحقاتها وعلى كافة الأصعدة الدينية والاجتماعية والسياسية وغيرها.

وأكد الصدر عدم تدخله في الأمور السياسية كافة، مؤكداً أنه لا كتلة تمثله بعد الآن، ولا أي منصب في داخل الحكومة وخارجها ولا في البرلمان. وشدد على أن من يتكلم بخلاف ذلك فقد يعرض نفسه للمساءلة الشرعية والقانونية.