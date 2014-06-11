وزير خارجية العراق: نعمل مع الأكراد لاستعادة الموصل

أكد وزير الخارجية العراقي، هوشيار زيباري، اليوم الأربعاء، أن بغداد ستتعاون مع القوات الكردية لطرد المتشددين من الموصل.

وتأتي تصريحات زيباري بعد يوم من سيطرة تنظيم داعش، وهو جماعة منشقة عن تنظيم القاعدة، على ثاني أكبر المدن العراقية.

وقال زيباري، على هامش اجتماع للاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية في أثينا، إنه سيكون هناك تعاون أوثق بين بغداد وحكومة إقليم كردستان لطرد المقاتلين الأجانب.

ودعا كل القادة العراقيين إلى توحيد صفوفهم لمواجهة ما وصفه بخطر جسيم يهدد البلاد. وقال إن الرد على ما حدث يجب أن يكون سريعا.