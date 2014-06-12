أنباء متضاربة حول استعادة الجيش العراقي مدينة تكريت

تتضارب الأنباء حول استعادة الجيش العراقي سيطرته على تكريت بعد طرد عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" منها, بينما أفاد مصدر أمني بسقوط قرى بالقرب من منطقة العظيم في محافظة ديالى بيد "داعش".

وأفادت وسائل إعلام عراقية بأن طائرات الجيش قصفت مراكز لـ"داعش" في مدينة تكريت.

يأتي ذلك, في وقت تمكنت القوات الكردية من السيطرة على كركوك بعد فرار الجيش العراقي منها. أما "داعش" فيواصل التحرك باتجاه مدينة سامراء في محافظة صلاح الدين, ما سبب استنفاراً أمنياً على حدود المدينة.

وحشدت قوات الجيش العراقي تعزيزات عسكرية وقامت بتجهيز سلاح الجو للتصدي لأي تقدم من عناصر "داعش" نحو أطراف سامراء.

وكان تنظيم "داعش" قد أحرز تقدماً باتجاه مدينة كركوك بعد هجوم ناجح على مقر عسكري هرب عناصره إلى أربيل, قبل أن تقوم القوات الكردية بهجوم مضاد على "داعش" وتستعيد السيطرة على كركوك.