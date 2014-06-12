البشمركة: لن نقاتل بدون قرار من رئيس إقليم كردستان

نفت قوات البشمركة تعرض وزيرها لمحاولة اغتيال في كركوك، في وقت أفادت وكالات الأنباء بأن الوزير تعرض لتفجير أسفر عن مقتل عنصر أمن كردي.

وأفادت وكالة "فرانس برس" أن وزير البشمركة شيخ جعفر مصطفى، نجا، الخميس، من تفجير استهدف موكبه أثناء تفقده القوات الكردية جنوب غرب مدينة كركوك العراقية، وأسفر عن مقتل عنصر أمن كردي، وفقا لمسؤول كردي عسكري.

وقال أمر لواء البشمركة، العميد شيركو فاتح شواني، إن "موكب وزير البشمركة كان في طريق العودة من مناطق جنوب غرب كركوك، حيث كان يزور قطعات البشمركة قبل أن يتعرض إلى انفجار عبوة ناسفة أدت إلى مقتل عنصر من البشمركة".

ميدانياً، أفاد مراسل "الحدث" بأن قوات البشمركة أعلنت أنها لن تقاتل إلى جانب الجيش العراقي إلا بقرار من المالكي ورئيس إقليم كردستان.

وقال المراسل إن قوات البشمركة لا تسيطر على كركوك، بل تقوم بحماية المنشآت العسكرية، ويحدث هذا في وقت وقعت اشتباكات بين البشمركة ومسلحي داعش في جلولاء بديالى.

إلى ذلك، نشرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، الخميس، تقريراً بعنوان "لو كنا بالموصل لما دخلتها قوات داعش".

وقالت الصحيفة في وصفها لقوات البشمركة إن هذه القوات الكردية، بوصفها القوة العسكرية التابعة لإقليم كردستان العراق، ربما تكون هي القوة الوحيدة القادرة حالياً على الوقوف في وجه مسلحي داعش وطردهم من مدينة الموصل التي سيطروا عليها قبل يومين.

كما أشارت "الإندبندنت" إلى ما يؤكده مسؤولون أكراد من أنهم يركزون جهودهم لمنع انتقال العنف إلى مناطقهم. كما حرصت قوات البشمركة على إبقاء إقليم كردستان العراق بمنأى عن تجدد العنف الطائفي الذي وقع في شركه بقية أجزاء العراق.

ويشهد إقليم كردستان طفرة اقتصادية، حيث بات ملجأً لمئات الآلاف من المدنيين الهاربين من الحرب الأهلية في سوريا المجاورة، فضلاً عن أولئك الهاربين من العنف في باقي أرجاء العراق.

من هم البشمركة؟

البشمركة، أو رسمياً قوات البشمركة الكردية، هو المصطلح الذي يستخدمه الأكراد للإشارة إلى المقاتلين الأكراد، ويعني المصطلح حرفياً "الذين يواجهون الموت".

وتذكر موسوعة "ويكيبيديا" أن قوات البشمركة تدار من قبائل كردية في شمال العراق، وقد دخلت في حرب داخلية بين أعضائها في التسعينات من القرن العشرين، وأنهت حروبها بعد عقد مصالحة بين الزعيمين الرئيسين مسعود برزاني وجلال طالباني.

وشاركت البشمركة في عملية مطاردة المطلوبين للقوات الأميركية، وفي 19 أغسطس 2003 نجحت في القبض على طه ياسين رمضان نائب صدام، وقامت بتسليمه للقوات الأميركية لمحاكمته، وتم نشر فيديو اعتقاله بعد ذلك.

والبشمركة هي جزء من الجيش العراقي، وهي تابعة له حسب الدستور العراقي، ومجال عملها في إقليم كردستان، وتتبع لواء وزارة البشمركة في حكومة إقليم كردستان، وميزانيتنا من ذات الإقليم، وتوجد الكلية العسكرية في "زاخو" في محافظة دهوك، وكلية الأركان في جوار قورنة بقضاء رانية في محافظة السليمانية.

ويمتلك البشمركة مختلف أنواع الأسلحة، وهي قوات مدربة، وتتوزع على اختصاصات عديدة ومختلفة، ويقدر عددهم نحو 200 ألف مقاتل. ويصر قادة الأكراد على أن البشمركة قوة نظامية وليست ميليشيات.