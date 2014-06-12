البيت الأبيض يتبع إجراءات جديدة لحماية مسؤولي الـCIA

أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، تغيير الإجراءات المتبعة عند سفر الرئيس الأميركي، باراك أوباما، لتفادي كشف معلومات سرية "خطأ" أمام صحافيين، على غرار ما حصل الشهر الماضي في كابول عندما تم الكشف عن مسؤول الاستخبارات المحلي.

ومن المفترض أن تظل هوية مسؤول وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) سرية، إلا أنها وردت على قائمة أعطيت إلى الصحافيين المرافقين لأوباما في زيارته الخاطفة إلى قاعدة "باغرام" العسكرية القريبة من كابول في 25 مايو.

وأوضح أحد المتحدثين باسم البيت الأبيض، جوش ايرنست، أن عددا من فريقه القريب سيلتقي مسبقا مع الأشخاص الذين سيشاركون في اجتماعات أوباما، وذلك قبل زيارته إلى أي بلد، وهؤلاء الأشخاص سيقررون ما إذا أرادوا الكشف عن هوياتهم أم لا.

وأضاف ايرنست أن الفريق الإعلامي لأوباما سيحيل هذه القائمة على فريق الأمن القومي التابع للرئيس.

وسيتلقى الفريق المكلف بالاتصالات ورحلات البيت الأبيض تدريبا إضافيا حول طريقة التعاطي مع المعلومات المتعلقة بالأمن القومي.

وقدم نيل ايغلستون، رئيس الجهاز القضائي في البيت الأبيض بهذه التوصيات، وقد تم تكليفه القيام بتحقيق داخلي بعد كشف اسم مسؤول الـ"سي آي إيه" في كابول.

ولم تتخذ أي إجراءات تأديبية بحق العاملين في البيت الأبيض أو مسؤولين آخرين حول القضية، كما لم تتم إقالة أي منهم.

ويتم الحفاظ على سرية هوية عملاء الـ"سي آي إيه" لحمايتهم وحماية أسرهم، ويعتبر الكشف عنها جريمة.