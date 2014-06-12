بالصور.. سيطرة "داعش" على مواقع بمحافظة صلاح الدين

أظهرت مجموعة من الصور سيطرة عناصر تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" على مواقع عسكرية شرقي صلاح الدين.

وقد نجح مقاتلو "داعش" في التمدد جنوبا بعدما أحكموا قبضتهم على مدينة الموصل في شمال العراق، حيث تمكنوا، الأربعاء، من السيطرة على مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، واضعين وحدة البلاد أمام أكبر تحدياتها منذ اجتياح العام 2003.

وأمام هذا الاختراق الأمني العسكري غير المسبوق، لم تجد الحكومة التي انهارت دفاعات قواتها بسهولة مفاجئة أمام المهاجمين إلا التأكيد مجدداً على ضرورة التمسك بوحدة العراق، والتوعد بضرب المتمردين.