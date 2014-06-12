بالفيديو.. اختفاء "داعش" من شوارع مدينة الموصل

أظهرت صور جديدة من الموصل مركز محافظة نينوى الشوارع خالية من مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" أو ما يدل على وجودهم، وذلك بعد يومين من سيطرة التنظيم على محافظة نينوى.

هذا وواصل مقاتلو "داعش" هجومهم في العراق، حيث سيطروا على ناحيتين تقعان على بعد أقل من 100 كلم من شمال بغداد، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس" الخميس عن مسؤولين.

وسيطر المقاتلون على ناحية الضلوعية التي تقع على بعد 90 كلم شمال بغداد، وعلى ناحية المعتصم القريبة مساء الأربعاء، بحسب ما أفاد عضو مجلس بلدي في الضلوعية وشهود عيان.