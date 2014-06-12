بان كي مون يدعو إلى التضامن الدولي مع العراق

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، صباح الخميس، المجتمع الدولي إلى توحيد صفوفه خلف العراق الذي يواجه زحفاً لمقاتلي الدولة الإسلامية في العراق والشام الذين باتوا قريبين من بغداد.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوياريك، في بيان، إن "الأمين العام يحض المجتمع الدولي على توحيد صفوفه للتعبير عن تضامنه مع العراق الذي يواجه تحدياً خطيراً على الصعيد الأمني".

وأضاف أنه "يدين بقوة تصاعد العنف في العراق (بأيدي) مجموعات إرهابية، مثل الدولة الإسلامية في العراق والشام التي سيطرت على الموصل وطوزخرماتو وبيجي وتكريت".

ودعا الأمين العام أيضاً إلى "احترام القوانين الإنسانية الدولية وحقوق الإنسان في الخطوات الهادفة إلى التصدي للإرهاب والعنف في العراق".

واعتبر أنه "لا يحق للإرهاب أن يهزم الطريق إلى الديمقراطية التي رسمتها إرادة الشعب العراقي".

وقد سيطر مقاتلو الدولة الإسلامية في العراق والشام، الأربعاء، على مدينة تكريت وهم يتقدمون في اتجاه بغداد.

واضطرت أكثر من 2500 عائلة إلى مغادرة منازلها في الموصل ولجأت إلى المساجد والمدارس، كما دخلت نحو 100 ألف عائلة إلى اربيل في إقليم كردستان العراق.

وتعمل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة على إقامة خيم ونقل تجهيزات لتلبية حاجات النازحين.

وقال دوياريك إن عملية النزوح تزيد من تعقيد "أزمة هي أصلاً خطيرة". وقد غادر آلاف السكان منازلهم منذ يناير بعد التمرد في محافظة الأنبار.

وأضاف "إن الموارد محدودة جداً"، موضحاً أن الهبات لا تغطي سوى 10% من أصل 103 ملايين دولار ضرورية.

من جهة أخرى، يعقد مجلس الأمن الدولي، الخميس، اجتماعاً لبحث الوضع في العراق، حسب ما أعلن دبلوماسيون مساء الأربعاء.

وسيبدأ اجتماع مجلس الأمن الذي سيكون مغلقاً عند الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش. وسيتحدث خلال الاجتماع موفد الأمم المتحدة إلى العراق نيكولاي ملادينوف عبر الفيديو.