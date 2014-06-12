بريطانيا لا ترى ضرورة لإرسال قوات عسكرية إلى العراق

قالت الخارجية البريطانية إنه من المستبعد إرسال قوات بريطانية إلى العراق لمواجهة تنظيم "داعش" بعد سيطرته على عدد من المدن العراقية.

وقال وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ إنه من غير الوارد إعادة إرسال قوات بريطانية الى العراق، موضحا أنه ليس لدى بلاده أي نية في الوقت الحالي للانخراط عسكريا في العراق.

وأشار وزير الخارجية البريطاني الى أنه لا يرى أن تدخلا غربيا في العراق هو الرد الجيد على التطورات الأخيرة، وأن الرد يتمثل في أن يتوصل القادة العراقيون إلى الوحدة والتوافق الضروريين لإدارة الوضع وتقديم رد أمني فعال ورد سياسي ناجع.

