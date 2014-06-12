فيديو تحرير آلاف الجنود العراقيين

أظهر تسجيل مصوّر بالقرب من قاعدة سبايكر العسكرية في تكريت العراقية، اقتياد آلاف الأشخاص على شكل طابور بشري ممتد على الطريق المتاخم لقاعدة سبايكر.

وبحسب توصيف المقطع فإن الأشخاص الظاهرين في التسجيل هم جنود عراقيون كانوا قد احتجزوا على يد المسلحين يوم أمس قبل أن يعاود المسلحون إطلاق سراحهم.

واتفق جنود قاعدة سبايكر مع المسلحين على الخروج من دون سلاحهم.

وأفاد مراسل "الحدث" في وقت سابق بورود أنباء عن أسرى من عناصر الأمن لدى المسلحين و"داعش" في تكريت، وأنه يجري اقتيادهم إلى سجون القصور الرئاسية في تكريت.