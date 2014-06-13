"اختطاف" 3 إسرائيليين.. ونتنياهو يتهم السلطة

قال بيان للجيش الإسرائيلي إن ثلاثة شبان إسرائيليين كانوا بالقرب من مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" في الضفة الغربية ما زالوا مفقودين منذ مساء الخميس.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الشبان المفقودين تم اختطافهم من قبل فلسطينيين، فيما صرح ناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن هنالك عمليات بحث كبرى تجري حالياً للعثور على هؤلاء الشبان.

ووسط تكهنات إعلامية بأن الثلاثة ربما خطفوا مشط الجنود الإسرائيليون المناطق الريفية حول مدينة الخليل، وفتشوا المنازل في القرى القريبة وسدوا الطرق.

وقالت وسائل الإعلام المحلية إن الشبان الثلاثة كانوا يحاولون أخذ توصيلة مجانية من معهد ديني في مستوطنة غوش عتصيون اليهودية إلى الشمال من الخليل.

وعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعاً خاصاً للوزراء المعنيين بالشؤون الأمنية، وقال في بيان إن إسرائيل تحمل السلطة الفلسطينية بقيادة الرئيس محمود عباس المسؤولية عن سلامة الثلاثة، وتم اطلاع السفير الأميركي دانيال شابيرو على التفاصيل، كون أحد المستوطنين الثلاثة يحمل الجنسية الأميركية.

ولم يعطِ الجيش أسماء المراهقين الثلاثة وجميعهم من الذكور، وقالت صحيفة "هآرتس" إن اثنين منهم عمراهما 16 عاما والثالث عمره 19 عاما.

وقالت مصادر أمنية إسرائيلية إن عملية الكشف عن مكان المستوطنين المشتبه في اختطافهم تتطلب أياما.

من جانبه اتصل وزير الخارجية الأميركي جون كيري بالرئيس الفلسطيني وطالبه بأن تبذل الأجهزة الأمنية كل الجهد لحل قضية خطف المستوطنين الثلاثة.