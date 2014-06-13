الأمم المتحدة تدين الإعدامات الميدانية في العراق

قال روبرت كولفيل، المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، إن عدد الذين قتلوا في الأيام الأخيرة بعدما اجتاح متشددون إسلاميون مدينة الموصل العراقية ربما يصل إلى المئات.

وقال إن مكتبه تلقى تقارير تفيد بأن عمليات القتل شملت إعدام 17 مدنياً يعملون لدى الشرطة، إضافة إلى موظف قضائي بوسط الموصل.

وأضاف أن أربع نساء انتحرن بعد تعرضهن للاغتصاب، وأن 16 جورجيا اختطفوا، وأن سجناء أخرجهم المسلحون من السجن يسعون للانتقام من المسؤولين عن حبسهم.

وقال المتحدث: "لدينا أيضاً تقارير تشير إلى أن القوات الحكومية ارتكبت كذلك تجاوزات، خاصة قصف مناطق مدنية في السادس والثامن من يونيو. هناك مزاعم بأن ما يصل إلى 30 مدنياً قتلوا".