حكومة المالكي تحجب مواقع التواصل الاجتماعي بالعراق

أفاد مراسل العربية أن حكومة المالكي حجبت مواقع التواصل الاجتماعي في كل أنحاء العراق، بما فيها خدمات تويتر وفيسبوك وواتس أب.

وتأتي إجراءات الحجب فيما ارتفعت حدة التوتر الأمني في البلاد خلال الـ48 ساعة الماضية.

ومن جهتها، قالت البوابة العربية للأخبار التقنية الجمعة إن عدداً من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في العراق أفادوا بحجب كافة مواقع التواصل الاجتماعي بما فيها تويتر، وفيسبوك. وأشار البعض إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل الأحداث الراهنة التي يشهدها العراق.

وكشف مجهزون رئيسيون للإنترنت في العراق عن صدور أوامر بحجب موقعي (الفايبر) و(واتس آب) من قبل وزارة الاتصالات العراقية، ليضافا إلى سلسلة مواقع أخرى تم الإعلان عن حجبها اليوم.

ومن جهة أخرى، ندد مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي العرب بهذه الخطوة، وأشاروا إلى أنها تنطوي تحت ما وصفوه بـ"ديكتاتورية المالكي" على حد تعبيرهم.