كيري: أتوقع "قرارات سريعة" لأوباما بشأن العراق

المصدر: لندن - رويترز، فرانس برس

قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري، اليوم الجمعة، إنه يتوقع أن يتخذ الرئيس باراك أوباما "قرارات سريعة" بشأن العراق بسبب فداحة الموقف.

وأضاف كيري للصحافيين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية البريطاني وليام هيغ "في ضوء فداحة الموقف... أتوقع قرارات سريعة من الرئيس فيما يتعلق بهذا التحدي".

ودعا كيري القادة العراقيين إلى الاتحاد لمواجهة تقدم المسلحين الإسلاميين الذين يهددون بغداد بعد سيطرتهم على مدن كبرى.

وأضاف كيري: "ينبغي أن يكون هذا جرس إنذار جدياً لجميع القادة السياسيين العراقيين. حان الوقت كي يتقارب قادة العراق ويتحدوا".

وقال إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يجب أن يبذل المزيد لتنحية الخلافات الطائفية في بلاده جانباً.

وأضاف: "رئيس الوزراء المالكي وكل الزعماء العراقيين بحاجة لبذل المزيد لتنحية الخلافات الطائفية جانباً".