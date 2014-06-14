اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث الوضع بالعراق

أعلنت الجامعة العربية أنها ستعقد اجتماعاً طارئاً، الأحد، على مستوى المندوبين، لمناقشة تطورات الوضع في العراق.

على جانب آخر، ومع انتهاء عمل البرلمان الحالي، اليوم، وانتهاء دوره التشريعي، دعا الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، نيكولاي ملادينوف، المحكمة الاتحادية إلى عدم التأخر في المصادقة على نتائج انتخابات مجلس النواب، مؤكداً الحاجة إلى وجود برلمان لاتخاذ ما يلزم بشأن التطورات الأخيرة والأزمة الأمنية والإنسانية.

وقال إن هناك حاجة إلى ضمان وجود برلمان يمثل كل العراقيين ويواصل أداء عمله لمعالجة القرارات الملحة ذات الأهمية الوطنية.