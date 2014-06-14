إسرائيل تستنفر قواتها بحثاً عن المختطفين الثلاثة

أمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال بيني غانتس، بضم لواء المظليين للقوات الكبيرة التي تجري عمليات تمشيط وجمع معلومات في محيط الخليل وقراها للبحث عن الإسرائيليين الثلاثة المختطفين، حيث نصبت حواجز عسكرية، ويتم التركيز على قريتي دورا ويطا، جاء ذلك بعد زيارته لغرفة العمليات في مقر القيادة اللوائية للجيش الإسرائيلي في منطقة الخليل.

وحتى الساعة لم تستطع إسرائيل الإمساك بطرف خيط حقيقي يلقي الضوء على مكان المستوطنين الثلاثة الذين خطفوا على الأرجح الخميس ليلا، وتقول فرضية العمل الإسرائيلية إن عملية الخطف كانت مدبرة سلفا وأعد لها جيدا، وتهدف إلى إجراء صفقة تبادل جديدة لإطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

وقامت قوات الاحتلال بحملة دهم واعتقال طالت العشرات، بمن فيهم عدد من الأسرى المحررين، في مسعى لجمع أي معلومات حول عملية الخطف.

ويعقد رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي سارع إلى تحميل الرئيس الفلسطيني المسؤولية وهاجم حكومة الوفاق الفلسطينية، سلسلة اجتماعات تشاورية مع وزير الدفاع وقادة أجهزة الأمن، وتعاظم خشية إسرائيل من أن مرور الوقت بدون أن تعلن أي جهة فلسطينية مسؤوليتها، مما يقلل فرص بقاء المستوطنين الثلاثة على قيد الحياة.

وكانت إسرائيل عززت تواجدها على الحدود مع قطاع غزة ومصر والأردن ولبنان، خوفا من محاولة إخراجهم من الضفة الغربية، وتقول مصادر إسرائيلية إن المخابرات العامة أحبطت في العام الحالي ١٤ محاولة لخطف جنود ومستوطنين.

وفي آخر التطورات أيضاً، أخذت الشرطة الإسرائيلية إفادة من إسرائيلي يسكن في بئر السبع ادعى أنه أقلّ اثنين من المستوطنين في سيارته وأنزلهما قرب الخليل.

وقال بيان للجيش الإسرائيلي، أمس، إن ثلاثة شبان إسرائيليين كانوا بالقرب من مجمع مستوطنات "غوش عتصيون" في الضفة الغربية مازالوا مفقودين منذ مساء الخميس.