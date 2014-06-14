بالفيديو.. جولة في الموصل تظهر عودة الحياة لطبيعتها

أظهرت صور جديدة من الموصل عودة الحياة إلى طبيعتها، وظهرت الشوارع خالية من مسلحي الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" أو ما يدل على وجودهم، وذلك بعد أيام قليلة من سيطرة التنظيم على محافظة نينوى.

يأتي ذلك فيما شهدت محافظة ديالى معارك جديدة بين قوات المالكي وبين ثوار عراقيين ومسلحين من "داعش".

وأفاد مراسل قناة "العربية" بانسحاب الفوج الأول التابع للفرقة الخامسة من المقدادية في ديالى، مخلفاً وراءه 45 جثة لمعتقلين كانوا لدى الفوج, كما انسحبت قوات الشرطة من ناحية العظيم في ديالى واتجهت إلى معسكر أشرف.

وتستعد قوات المالكي لشن هجوم مضاد في محافظة صلاح الدين انطلاقاً من مدينة سامراء شمال بغداد لاستعادة السيطرة على مدينة تكريت وقضائي الدور وبيجي، بحسب مصدر أمني.