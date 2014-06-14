تركيا: محادثاتنا جارية لإطلاق سراح الرهائن لدى داعش

دعت تركيا رعاياها إلى مغادرة العراق، وذلك في بيان لوزارة الخارجية التركية، يأتي ذلك فيما قال رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، إن المحادثات لاتزال جارية لإطلاق سراح الرهائن الأتراك، البالغ عددهم 80 في مدينة الموصل العراقية.

وأضاف أردوغان: "إننا نجري محادثاتنا ليس فقط بالنسبة للقنصل العام والعاملين في القنصلية وعائلاتهم، ولكن أيضاً لواحد وثلاثين مواطناً رهائن في الموصل، ولانزال نحشد كل الجهود لإعادتهم إلى ديارهم سالمين. نحن نراقب الاتجاهات في الموصل دقيقة بدقيقة. آمل أننا سوف نحصل على نتيجة ناجحة في وقت قريب".

وكان مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام "داعش" اقتحموا، الأربعاء، القنصلية التركية في الموصل، وخطفوا 49 تركيا كانوا في القنصلية، بينهم دبلوماسيون وجنود من القوات الخاصة وثلاثة أطفال. كما خطفت هذه المجموعة الثلاثاء 31 سائقاً تركياً.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي، أحمد داود أوغلو، إثر اجتماع أزمة: "لدينا معلومات دقيقة بشأن وضعهم الصحي، ونحن على اتصال مع أسر أفراد أعضاء قنصليتنا".

وأضاف: "لا يمكنني أن أقدم لكم جدولاً زمنياً، لكن جهودنا مستمرة".

من جانبه، كشف نائب رئيس الوزراء، بولنت ارينش، أن حكومته تلقت تنبيها من مخاطر هجوم على القنصلية في الموصل.