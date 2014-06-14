روحاني: إيران مستعدة لمساعدة العراق إذا طلب منها

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، اليوم السبت، إن إيران مستعدة لمساعدة العراق في إطار القانون الدولي إذا طلب منها، وحتى الآن لم يطلب العراق مساعدة.

وأضاف أن "تدخل القوات الإيرانية لم يبحث" مع حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، مؤكداً أن هناك "فرقاً بين المساعدة والتدخل". وأضاف "نحن مستعدون للمساعدة إذا طلب منا ذلك على أساس قواعد القانون الدولي وإرادة الشعب والحكومة العراقيين".

وأضاف في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون الإيراني على الهواء مباشرة، أن إيران ستدافع بقوة عن أراضيها إذا عرضت جماعات إرهابية أمنها للخطر.

وقال روحاني إن إيران يمكن أن تفكر في التعاون مع الولايات المتحدة لإعادة الأمن للعراق إذا واجهت واشنطن "جماعات إرهابية في العراق وفي أماكن أخرى".

وأضاف: "علينا كلنا مواجهة الجماعات الإرهابية قولاً وفعلاً". وأجاب رداً عن سؤال حول ما إذا كان بالإمكان أن تتعاون طهران مع خصمها القديم الولايات المتحدة في التعامل مع التقدم الذي يحرزه مسلحون سنة في العراق قائلاً: "يمكن أن نفكر في ذلك إذا بدأت أميركا في مواجهة الجماعات الإرهابية في العراق وفي أماكن أخرى".

يأتي ذلك فيما أكد مسؤول رفيع في الحكومة العراقية لموقع "سي إن إن" قيام إيران بنشر ثلاث وحدات عسكرية من قوات الحرس الثوري في عدة مناطق من العراق. الوحدات تابعة لفيلق القدس، وتتمركز في الوقت الراهن في محافظة ديالى، وتضم نحو 500 مقاتل على الأقل.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" أكدت أنباء مشابهة.

من جانبها، دعت واشنطن جيران العراق، بمن فيهم الإيرانيون، إلى الامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه أن يزيد من زعزعة الوضع، وعدم تغذية التوتر الطائفي.

أما وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" والمعنية مباشرة بالوضع العسكري في العراق، فإنها لم تستطع تأكيد وجود قوات إيرانية خاصة في العراق.