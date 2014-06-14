مشهد هروب آليات جيش حكومة المالكي من الموصل

أظهر فيديو انتشر على الإنترنت مشاهد من هروب آليات الجيش الحكومي في العراق، باتجاه الأقاليم الشمالية بعد احتلال داعش المنطقة. كما نقل الفيديو اعترافات أحد الجنود بعدم وجود ولا جندي واحد في الموصل.

ووثق ناشطون عراقيون ما حدث في الموصل في الأيام القليلة الماضية، وأظهرت لقطات آليات عسكرية معطوبة في المواجهات بين الجيش الحكومي وعناصر داعش التي سيطرت على المدينة في وقت سابق.

وظهر في الفيديو أحد الجرحى وهو يتم إسعافه وإدخاله إلى المستشفى، وعند باب المستشفى، عبر جندي عراقي عن امتعاضه من الوضعية السيئة، وقال لمحدثه "لا أعرف ماذا يجري في الموصل. لا يوجد جندي عراقي هناك، وعليك أن تصدقني لأنني واحد منهم".