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العربية نت تستعيد خارطة مسلحي 2004 في العراق

المصدر: دبي - العربية.نت
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قبل 10 سنوات عرف العراق ما تعرفه سوريا اليوم. عشرات التنظيمات المسلحة، من كل صنف ولون؛ إسلامي جهادي، وإسلامي تقليدي، وبعثي وعشائري وعسكري.

ضمت التنظيمات الكبيرة منها والصغيرة، ضباطاً وعسكريين طردوا من أعمالهم بعد حل الجيش، وأعضاء حزب البعث فور حله، وشباب عشائر غاضبة، وعرب تسللوا بالآلاف لصالح القاعدة وأخواتها.

وبعد مضي سنوات قليلة من النشاط المكثف، تفكك معظمها، وذاب عناصرها في المجتمع، وبقي القليل في المشهد حاضرين.

اليوم، مع تسارع الأحداث في نينوى وصلاح الدين وكركوك وديالى، وقليلاً في الأنبار، عادت أسماء التنظيمات الغائبة إلى السطح بعض الشيء.

وهنا سرد تستعيد فيه "العربية.نت" قائمة العشرة الكبار في الجماعات السنية المسلحة.

كلمات دالّة

#العراق, #داعش, #مسلحون, #المالكي, #السنة

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