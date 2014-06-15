نتنياهو يتهم حماس بخطف المستوطنين والحركة ترد

تتجه مسألة اختطاف 3 مستوطنين إسرائيليين إلى مزيد من التأزيم، بعد الاستنفار العسكري الإسرائيلي، واتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حركة حماس بالوقوف وراء العملية.

ورداً على الاتهام الإسرائيلي، وصف سامي أبو زهري الناطق باسم حركة حماس، لوكالة معا الفلسطينية، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو بالغبية، وأنها ذات بعد استخباراتي. وأضاف أبو زهري، "أن الاعتقالات التي نفذها الاحتلال في الضفة الغربية تستهدف كسر شوكة حماس، ولكن لن يفلحون في تحقيق هدفهم". وحمّل المتحدث باسم حماس، الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية كل ما يترتب على عملية الاعتقالات في الضفة الغربية.

كما اعتبر أن التصعيد الإسرائيلي في الضفة وغزة يعكس حالة التخبط لدى الاحتلال، داعيا المجتمع الدولي التدخل لوقف هذه الجرائم.

نتنياهو يتهم حماس

وجاءت هذه التصريحات، بعد أن اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، الأحد، حركة حماس بالوقوف وراء خطف ثلاثة إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة. وتأتي تصريحات نتانياهو، بينما اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 80 فلسطينيا ليل السبت الأحد، بينهم العديد من قادة حماس، ومن ضمنهم أيضاً نواب ووزراء، بحسب ما أفاد مراسل العربية..

وأكد نتانياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته الذي عقد، خصيصا في مبنى وزارة الدفاع في تل أبيب هذا الصباح، "أستطيع أن أقول ما امتنعت عن قوله أمس قبل حملة الاعتقالات واسعة النطاق لعناصر حماس في يهودا والسامرة (الاسم اليهودي للضفة الغربية)".

وأضاف، "أولئك الذين خطفوا شبابنا هم أعضاء في حماس، حماس ذاتها التي قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن معها بتشكيل حكومة وحدة، ولهذا تداعيات خطيرة".

واتهم الجيش الإسرائيلي السبت فلسطينيين بخطف الإسرائيليين الثلاثة الذين فقدوا منذ الخميس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية، إن الفتية الثلاثة الذين كانوا يدرسون في مدرسة تلمودية فقدوا مساء الخميس، قرب كتلة غوش عتصيون الاستيطانية بين مدينتي بيت لحم والخليل الفلسطينيتين في جنوب الضفة الغربية، فيما كانوا يتوجهون إلى القدس.

وأحد هؤلاء يحمل الجنسية الأميركية وقد تم إبلاغ سفارة الولايات المتحدة بالأمر.