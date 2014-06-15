صحيفة بريطانية: الأميركيون يضربون "داعش" من قطر

أشار تحليل نشر في صحيفة التايمز البريطانية إلى أن الولايات المتحدة قد تلجأ إلى توجيه ضربات جوية بواسطة طائرات بدون طيار ضد مقاتلي "داعش" في العراق، وذلك انطلاقاً من قاعدة "العديد" في قطر التي تقول الصحيفة إن الجيش الأميركي بنى فيها شبكة قوية لهذا النوع من الطائرات الهجومية.

وبحسب التحليل المنشور فإن لدى الرئيس الأميركي باراك أوباما العديد من الخيارات للتعامل مع المشهد في العراق، إلا أن تنفيذ ضربات جوية بواسطة طائرات الـ"درونز" الأميركية الموجودة في قطر يبدو الخيار الأرجح في ضوء المعطيات الراهنة.

وقالت الصحيفة إن استخدام طائرات (F16) الموجودة في قاعدة "انجرليك" الجوية في تركيا سيتضمن مخاطر أكبر على الجيش الأميركي، كما أن تنفيذ ضربة عسكرية شاملة، حتى وإن كانت جوية فقط، يحتاج إلى موافقة الكونجرس، فيما يظل الخيار الأرجح لدى الرئيس أوباما استخدام الطائرات بدون طيار الجاهزة للعمل فوراً انطلاقاً من قاعدة "العديد" في قطر من أجل توجيه ضربات جوية محدودة ومحددة لمقاتلي "داعش" في العراق.

وبحسب الصحيفة فإن القواعد الأميركية التي تتوفر فيها طائرات بدون طيار جاهزة للاستخدام بالقرب من العراق هي قاعدة "العديد" في قطر، وكذلك "السيب" في سلطنة عُمان، و قاعدة "الجابر" في الكويت، إلا أن الصحيفة ترجح أن تستخدم القوات الأميركية طائراتها المنشورة في قطر فقط.

وتكشف "التايمز" أن أوامر العمل لأي من طائرات الـ(F16) الموجودة في المنطقة أو الطائرات بدون طيار الأميركية تصدر من قيادة العمليات الموجودة في قطر، ولذلك فإن الطائرات هناك تعتبر الأقرب للاستخدام والأسرع والأكثر ترجيحاً.

وبحسب الصحيفة فإن مركز التحكم في العمليات الجوية الأميركية تم تأسيسه في دولة قطر بالعام 2003، ومن هناك يتم التحكم بالطائرات العسكرية الأميركية في المنطقة، سواء كانت بطيار أو بدون طيار.