غارات إسرائيلية على مواقع لفصائل فلسطينية بغزة

نفذ الطيران الإسرائيلي، ليل أمس السبت، سلسلة غارات على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وتركزت الغارات في المنطقتين الوسطى والجنوبية من القطاع، وطالت مواقع لفصائل فلسطينية وأراضي خالية.

واستهدف الطيران الإسرائيلي موقعين يتبعان لكتائب القسام، الذراع المسلحة لحركة حماس، في مدينة خانيونس جنوباً، فيما طالت غارة أخرى موقع تدريب تابعاً لسرايا القدس، الذراع المسلحة لحركة الجهاد الإسلامي في مدينة رفح جنوب القطاع.

وأسفرت الغارات، حتى الآن، عن إصابة فتاة وسيدة بجروح. وتشهد أجواء القطاع تحليقاً مكثفاً للطيران الحربي وطيران الاستطلاع.